Чемпионка ОИ из РФ потребовала 'ткнуть в лицо Украине' и допустить россиян в командные турниры

Олимпийская чемпионка Светлана Журова потребовала от международных федераций официально изменить условия допуска российских спортсменов к соревнованиям. Депутатка Государственной думы добавила, что должны появиться документы, которые можно будет "ткнуть в лицо Украине".

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Об этом Журова заявила в комментарии порталу "ВсеПроСпорт" после того, как у Международного олимпийского комитета (МОК) запросили допуск россиян в гандбольные соревнования. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина пожаловалась на то, что федерации командных видов спорта не принимают самостоятельных решений об участии атлетов из РФ в своих турнирах.

"Международные федерации, к сожалению, ждут от МОК четкую инструкцию по допуску российских спортсменов. В таком случае у них будет, грубо говоря, хоть какая-то бумажка, которую они могут ткнуть в лицо Украине и сказать: вот видите, правила допуска пересмотрены, мы следуем новым правилам. А сейчас международные федерации и МОК перекидывают друг другу вопрос возвращения наших спортсменов. Федерациям по командным видам спорта пора уже брать ответственность на себя и самим решить этот вопрос", – сказала Журова.

Отметим, что Международная гандбольная федерация (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) запретили европейским сборным проводить товарищеские матчи с командой России. Организации таким образом придерживаются санкций в отношении представителей страны-агрессора, введенных после вторжения РФ в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинка Влада Харькова завоевала "золото" чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси и отказалась от совместного фото с россиянином.

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