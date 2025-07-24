'Их проблемы': тренер сборной РФ цинично оскорбил украинскую чемпионку за отказ от фото с россиянином

Старший тренер сборной России по фехтованию Дмитрий Шевченко выразил непонимание поступком украинской фехтовальщицы Влады Харьковой, которая отказалась от совместного фото с представителем РФ на ЧМ-2025. Наставник команды из страны-агрессорки цинично добавил, что для этого нет причин.

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Об этом Шевченко заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Олимпийский чемпион Атланты-96 в командой рапире раскритиковал нашу соотечественницу, назвав ее решение глупостью, которая "не имеет никакого значения" для так называемых нейтральных россиян.

"Общее фото было инициативой организаторов, так обычно не происходит. Закончился вид, сфотографировались, и все. Что касается ее отказа фотографироваться со всеми, то для меня это непонятно. Для нас в целом это не имеет никакого значения, это их проблемы. У нас цели стоят выступить хорошо на этом турнире, и мы к этому движемся. Распыляться на эти глупости просто времени нет", – сказал Шевченко.

Напомним, Харькова отказалась фотографироваться с российским рапиристом Кириллом Бородачевым после того, как принесла Украины первое за 22 года "золото" мундиаля вы этой дисциплине.

Как сообщал OBOZ.UA, депутатка Государственной думы Светлана Журова потребовала "ткнуть в лицо Украине" и допустить российских спортсменов к командным видам спорта.

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