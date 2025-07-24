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"Их проблемы": тренер сборной РФ цинично оскорбил украинскую чемпионку за отказ от фото с россиянином

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Их проблемы': тренер сборной РФ цинично оскорбил украинскую чемпионку за отказ от фото с россиянином

Старший тренер сборной России по фехтованию Дмитрий Шевченко выразил непонимание поступком украинской фехтовальщицы Влады Харьковой, которая отказалась от совместного фото с представителем РФ на ЧМ-2025. Наставник команды из страны-агрессорки цинично добавил, что для этого нет причин.

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Об этом Шевченко заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Олимпийский чемпион Атланты-96 в командой рапире раскритиковал нашу соотечественницу, назвав ее решение глупостью, которая "не имеет никакого значения" для так называемых нейтральных россиян.

"Их проблемы": тренер сборной РФ цинично оскорбил украинскую чемпионку за отказ от фото с россиянином
"Их проблемы": тренер сборной РФ цинично оскорбил украинскую чемпионку за отказ от фото с россиянином

"Общее фото было инициативой организаторов, так обычно не происходит. Закончился вид, сфотографировались, и все. Что касается ее отказа фотографироваться со всеми, то для меня это непонятно. Для нас в целом это не имеет никакого значения, это их проблемы. У нас цели стоят выступить хорошо на этом турнире, и мы к этому движемся. Распыляться на эти глупости просто времени нет", – сказал Шевченко.

"Их проблемы": тренер сборной РФ цинично оскорбил украинскую чемпионку за отказ от фото с россиянином
"Их проблемы": тренер сборной РФ цинично оскорбил украинскую чемпионку за отказ от фото с россиянином

Напомним, Харькова отказалась фотографироваться с российским рапиристом Кириллом Бородачевым после того, как принесла Украины первое за 22 года "золото" мундиаля вы этой дисциплине.

Как сообщал OBOZ.UA, депутатка Государственной думы Светлана Журова потребовала "ткнуть в лицо Украине" и допустить российских спортсменов к командным видам спорта.

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