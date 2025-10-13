Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова выразила абсурдное мнение о том, что Украина использует тему перемирия во время ОИ-2026 в качестве провокации. Депутатка Государственная думы цинично обвинила нашу страну в том, что хочет выставить Россию в невыгодном свете.

Видео дня

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу Russia Today, который сегодня прячется под аббревиатурой RT. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, комментируя призыв МИД Италии к прекращению огня, ничего не сказала о том, что страна-агрессорка намерена продолжать войну.

"Речь скорее о красивом жесте со стороны властей Италии. Хотя сейчас данная новость прозвучала громко. Поверьте, в Украине специально сразу согласились. Там просто захотели опередить Россию. Вот и все. Дальше они будут ждать нашей реакции. Мы ведь тоже предлагали прекратить огонь на Пасху и в День Победы. Но когда инициатива исходила от нас, украинцы почему-то отказались. Во время Олимпиады государства могут декларировать одно, а совершать другое. Сейчас же в Украине скажут: "Ах, так они не хотят перемирия!" – сказала Журова.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин со словами "я обалдел" высказался о согласии Украины об олимпийском перемирии.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший министр спорта России Павел Колобков высмеял призыв министра иностранных дел Италии Антонио Таяни к перемирию на время ОИ-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!