Бывший министр спорта России Павел Колобков высмеял призыв министра иностранных дел Италии Антонио Таяни к перемирию на время ОИ-2026. Олимпийский чемпион по фехтованию выразил аморальное мнение о том, что для мира гораздо важнее снять отстранение со спортсменов из страны-агрессора.

Видео дня

Об этом Колобков заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обвинил Таяни в популизме, а также повторил традиционные нарративы кремлевской пропаганды о якобы политизации спорта и несправедливых санкциях в отношении РФ.

"На самом деле заявление главы МИД Италии о всеобщем перемирии – обычный популизм. Международное олимпийское движение по умолчанию должно стремиться к этому, это не надо никому напоминать. То, что заявил глава МИД Италии, – это смешно. Лучше бы он позаботился о том, чтобы максимально все спортсмены без нарушений их прав были допущены на Олимпийские игры на его родине. Олимпийское движение, МОК, оргкомитет Олимпиады должны вернуться к изначальным олимпийским принципам и идеалам. Вот о чем нужно подумать сейчас, о реальных действиях, а не делать неосуществимых популистских заявлений", – сказал Колобков.

Ранее он со словами "украинцы психуют и истерят" нелепо высказался о выступлении спортсменов из РФ в так называемом нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлан Журова прогнулась перед Владимиром Путиным, назвав диктатора "нашим самым демократичным президентом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!