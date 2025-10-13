УкраїнськаУКР
"Я обалдел": чемпион мира из РФ цинично отреагировал на согласие Украины на перемирие во время Олимпиады-2026

Александр Чеканов
Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин цинично высказался о готовности Украины к перемирию во время проведения ОИ-2026, с инициативой о чем выступили в МИД Италии. Бывший муж предательницы нашей страны Татьяны Навки выдал бред о том, что такое развитие событий выглядит невероятно.

Об этом Жулин заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Бывший фигурист, который в 1993 году выиграл чемпионат мира, добавил, что позиция украинцев о прекращении огня должна включать в себя отказ от протестов против допуска россиян к международным соревнованиям.

"Украинцы готовы к олимпийскому перемирию? Я обалдел, снимаю шляпу перед ними. Неужели там тоже есть умные люди? Странно, что такие предложения сочетаются с их желанием не допустить россиян на международные соревнования", – сказал Жулин.

Ранее этот Z-патриот обвинил западные страны в том, что они горят желанием "превратить Россию в Северную Корею". Он также открыто выступал против существования Украины. Кроме того, Жулин возмутился поведением наших соотечественников, которые бойкотируют россиян, сделав вид, что для этого нет никаких причин.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший министр спорта России Павел Колобков высмеял призыв министра иностранных дел Италии Антонио Таяни к перемирию на время ОИ-2026.

