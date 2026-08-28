Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова пожаловалась на то, что российские футбольные команды еще не скоро будут допущены к международным турнирам. Депутатка Государственной думы констатировала тот факт, что самый популярный вид спорта в мире существует автономно от Международного олимпийского комитета (МОК), который ранее рекомендовал снять все санкции с агрессоров.

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Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт", комментируя новое высказывание президента Европейского футбольного союза (УЕФА) Александера Чеферина о возвращении РФ. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что европейцы будут максимально блокировать допуск страны-агрессорки, пока та ведет войну против Украины.

"Мы не переубедим Европу, они будут придерживаться своей позиции. По детям и раньше высказывались, но только дальше дело не пошло. Страны начнут бойкотировать матчи. К сожалению, УЕФА будет идти у них на поводу, рисковать они вряд ли будут. Давайте честно, с УЕФА крайне тяжело договориться, чтобы Россию допустили. УЕФА и ФИФА вообще могут не прислушиваться к МОК. Они говорят, когда все изменится, тогда и допустят в футболе. Боюсь, они так и мыслят, поэтому могут этим отмазаться от темы", – сказала Журова.

До этого Чеферин отметил, что возвращение российских команд в европейские футбольные турниры невозможно до окончания войны.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков пожаловался на "открытых врагов" в УЕФА.

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