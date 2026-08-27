"Печально, что Россия уже четыре года не может играть". Президент УЕФА сделал заявление по возвращению РФ в мировой футбол

Президент УЕФА заявил, что российские футболисты пока не смогут вернуться к международным соревнованиям. По словам Александера Чеферина, это связано с продолжающейся войной России против Украины.

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Глава УЕФА отметил, что организация подвергалась значительному политическому давлению после начала полномасштабного вторжения России в Украину. При этом Чеферин подчеркнул, что не любит бойкоты и считает неправильным, когда спортсмены страдают из-за решений политиков.

"В каком-то смысле печально, что российские спортсмены уже четыре года не могут играть, но сейчас просто невозможно принять другое решение", – сказал Чеферин в эфире Youtube-канала The Rest Is Politics: Leading і The Rest Is Football

Он также заявил, что подавляющее большинство спортсменов не поддерживает войну, однако из-за отстранения страдают целые поколения игроков. При этом Чеферин считает, что молодые российские футболисты не должны нести ответственность за решения российских властей.

"17-летние российские девочки и мальчики даже не голосуют. Какова их вина в том, что этот парень начал эту ужасную войну, и при этом эти 17-летние не могут участвовать в юношеских соревнованиях?" – сказал президент УЕФА.

Чеферин добавил, что взрослые российские сборные и клубы не смогут вернуться в турниры УЕФА до окончания войны. "Пока нет. И так будет до тех пор, пока война не закончится", отметил он.

Глава европейского футбольного союза также выразил надежду на скорое завершение войны. По его словам, УЕФА уже четыре года рассчитывает на прекращение боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Санкции остаются бессрочными, а официальных решений об их отмене на данный момент не принято.

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