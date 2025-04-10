Олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила уверенность в том, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) в ближайшее время не вернет россиян в свои соревнования. Депутатка Государственной думы при этом пожаловалась на "украинское лобби" в организации, которое вредит представителям РФ.

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Об этом Журова заявила в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Также приспешница диктаторского режима Владимира Путина повторила традиционные нарративы кремлевской пропаганды о том, что европейцы якобы боятся конкуренции с россиянами.

"У меня есть ощущение, что FIS не вернет сейчас российских лыжников. В руководстве FIS достаточно серьезное скандинавское лобби. Они не хотят пускать российских лыжников на соревнования, потому что придется делиться медалями с Большуновым и другими нашими сильнейшими спортсменами. А пока норвежцы радостно получают медальки без нас, им выгодно продлевать наше отстранение. В любом случае в FIS существует и украинское лобби, к сожалению, из-за которого сейчас не вернут наших спортсменов", – сказала Журова.

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметился хамством в отношении норвежских лыжников из-за их доминирования в этом виде спорта, обозвав спортсменов из этой северной страны ничтожными.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отказалась извиняться за свои слова о том, что возвращение российских спортсменов в международные соревнования можно ускорить, если "кинуть серьезную бомбу на Лондон".

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