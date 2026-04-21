Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева отметилась сверциничной и лицемерной пропагандой об агрессии России в отношении Украины. Бывшая биатлонистка повторила традиционные кремлевские нарративы о том, что РФ "защищает мирное население Донбасса", забыв добавить, что оккупанты сравняли с землей многие города региона.

Об этом Зайцева заявила в интервью порталу odds.ru. По словам приспешницы диктаторского режима Владимира Путина, которая обзывала украинцев нацистами, отстранение российских спортсменов от международных соревнований связано с тем, что на Западе якобы не знают всей правды о войне в нашей стране.

"У нас идет специальная военная операция (так в РФ позорно называют войну против Украины – ред.), ее цель – защита мирного населения Донбасса, наша страна защищает свой народ. У европейцев совсем другая информация, и они придерживаются настроения своих руководителей. И вероятно, сейчас такая позиция к нашим спортсменам. Просто пока нет людей, которые посеют зерно справедливости. Но в скором времени это все закончится, правда будет на нашей стороне", – сказала Зайцева.

Накануне другая экс-биатлонистка из РФ и чемпионка ОИ Светлана Ишмуратова набросилась на украинцев, которые "без единого выстрела" озлоблены на россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, Светлана Ишмуратова выступила с абсурдным заявлением с отборной пропагандой о том, что Россия "является мирной страной и никогда не воюет".

