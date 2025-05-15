Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова выдала набор лживых и откровенно пропагандистских фактов о России, назвав ее мирной страной, которая никогда не воюет. Бывшая биатлонистка, рассуждая о Второй мировой войне, нелепо сравнила СССР с Люксембургом, который был очень быстро захвачен гитлеровской Германией.

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Об этом Ишмуратова в патриотическом угаре заявила в интервью подконтрольному Кремлю информационному агентству РИА "Новости".Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, которая имеет звание подполковника в армии российских оккупантов, также сравнила россиян и европейцев.

"Европа нас вообще не понимает... Сколько немцы были у нас и сколько они завоевывали другие страны? Люксембург они вообще прошли за один день. Месяц-два, и страна сдавалась. У нас же они были больше 1000 дней, это просто несравнимо! Мы – правильная страна и правильно воспитываем своих детей. Мы являемся мирной страной и никогда не воюем, но мы не позволим наступать на нашу страну и поднять на нас голову. Мы, потомки победителей, будем продолжать их дело и прославлять родину, как можем", – сказала Ишмуратова.

Ранее легендарный футболист киевского "Динамо" Анатолий Бышовец, который давно предал родной город и живет в Москве, заявил о неизбежной победе России, посмотрев путинский парад 9 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, известный российский комментатор Дмитрий Губерниев внезапно пожаловался, что в РФ "ценность человеческой жизни минимальна".

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