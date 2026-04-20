Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова выдала невероятное по своему цинизму высказывание об отношении украинцев к агрессорам. Бывшая биатлонистка отметилась дичайшими кремлевскими нарративами о том, что на россиян "без единого выстрела озлоблена вся страна".

Об этом Ишмуратова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, которая служит в звании подполковника в армии российских оккупантов, также добавила, что "украинцы с пеленок ненавидят" РФ.

"Мы все выросли в СССР, нам нечего было делить, была одна страна. А сейчас у них что-то произошло в мозгах. Я думаю, что это результат ментальной войны, когда без единого выстрела озлоблена вся страна. В итоге всей стране подменили ценности, изменили взгляды на мир. А обвинили во всем, как они называют, м*скалей. Русские у них виноваты вообще во всем. Куда ни плюнь, везде российский след. У них уже это все настолько глубоко в подсознании, что на раз-два не поменяешь. Они все равно будут нас ненавидеть. Украинцы с пеленок ненавидят Россию и русских людей", – сказала Ишмуратова, не вспомнив о том, что РФ с 2014 года ведет войну на уничтожение нашей страны.

Ранее эта россиянка выступила с абсурдным заявлением с отборной пропагандой о том, что Россия "является мирной страной и никогда не воюет".

