Чемпионат Украины по футболу в Премьер-лиге официально завершен. Итоговая таблица

Чемпионат Украины сезона-2025/26 в Премьер-лиге завершился 24 мая после матчей заключительного 30-го тура. Донецкий "Шахтер" выиграл турнир и получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов, а также окончательно определились участники еврокубков и клубы, покидающие элитный дивизион.

"Шахтер" завершил сезон на первом месте с 72 очками. Вторую позицию занял ЛНЗ, набравший 60 баллов, а житомирское "Полесье" с 59 очками стало бронзовым призером. Киевское "Динамо" финишировало четвертым и сыграет в Лиге Европы как обладатель Кубка Украины.

Итоговая таблица первой восьмерки выглядит следующим образом:

В последнем туре ЛНЗ обыграл "Оболонь" со счетом 1:0, "Полесье" оказалось сильнее "Руха" – 2:0, а "Динамо" победило "Кудровку" – 3:2.

В зоне переходных матчей сезон завершили "Кудровка" и "Рух". Эти команды сыграют стыковые встречи с представителями Первой лиги за право остаться в УПЛ.

Напрямую из Премьер-лиги вылетели "Александрия" и СК "Полтава". В следующем сезоне их заменят лучшие клубы Первой лиги.

