'Динамо' на пострадавшем от обстрела стадионе в Киеве в матче с пятью голами добыло волевую победу в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" одержало результативную победу над "Кудривкой" в матче УПЛ со счетом 3:2. Команда Игоря Костюка уступала по ходу встречи, однако сумела переломить игру после перерыва.

Видео дня

Отметим, что столичный стадион "Динамо" им. Лобановского, на котором проходил поединок, пострадал от массированной ракетно-дроновой атаки, которую в ночь на 24 мая организовала Россия.

Счет на 22-й минуте открыл Тарас Михавко после передачи Александра Пихалёнка. Однако затем дубль оформил Андрей Сторчоус: сначала он отличился на 36-й минуте, а перед перерывом забил еще раз после ассиста Рэймонда Овусу-Фримпонга.

Во втором тайме "Динамо" усилило давление. На 61-й минуте Матвей Пономаренко восстановил равновесие после передачи Виталия Буяльского. Победный мяч киевляне забили на 82-й минуте: Андрей Ярмоленко ассистировал Эдуардо Герреро, который принес хозяевам три очка.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина сформировала окончательный список участников еврокубков сезона 2026/27 после завершения национальных турниров. В Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций выступят "Шахтер", "Динамо", ЛНЗ и "Полесье".

20 мая "Динамо" победило "Чернигов" и в 14-й раз выиграло Кубок Украины по футболу. Решающий поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:1. Впервые в истории турнира в финале был зафиксирован такой счет.