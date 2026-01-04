Чемпиона Украины по биатлону официально исключили из сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в немецком Оберхофе

Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на 4-й этап Кубка мира в немецком Оберхофе. Старший тренер команды Надежда Белова в интервью "Суспильне.Спорт" сообщила, что по сравнению с этапом в французском Анси состав претерпел одну смену.

Многократный чемпион Украины в эстафетах Тарас Лесюк не примет участие в соревнованиях из-за болезни. Его место займет Денис Насико. Остальные спортсмены сохраняют участие: в команде выступят Дмитрий Подручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко и Богдан Цимбал.

Ранее 29-летний спортсмен из Франковщины признался, что не сможет выступить на 4-м этапе из-з недостаточного восстановления после болезни.

Лесюк пообещал вернуться в состав сборной на следующих этапах в Рупольдинге и Нове-Место. Подготовку к будущим гонкам он проводил вместе с партнёром по команде Дмитрием Подручным на высокогорье в Италии.

В текущем сезоне Лесюк выступал на третьем этапе Кубка мира во французском Анси, где занял 45-е место в спринте и 44-е в гонке преследования. Лучшим результатом для него стало 7-е место на этапе Кубка IBU в Италии.

