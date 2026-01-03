Чемпион Украины по биатлону отказался выступать за сборную Украины на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе

Чемпион Украины по биатлону Тарас Лесюк покинул украинскую сборную и не выступит на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. 29-летний уроженец Франковщины пояснил, что пропуск связан "с болезнью" и "недостаточным восстановлением" перед соревнованием.

По его словам, Лесюк вернется в сборную только на следующих этапах в Рупольдинге и Нове-Место.

Подготовку к следующим этапам Лесюк проводил вместе с партнером по команде Дмитрием Пидручным на высокогорье в Италии. Биатлонисты провели там праздники, но Новый Год превратился в обычный тренировочный день, так как на следующий день была запланирована тренировка.

"Новый Год никак не праздновали, был обычный день, потому что уже на следующий день была запланирована тренировка", – добавил биатлонист в интервью "Чемпиону".

В текущем сезоне Лесюк выступал на третьем этапе Кубка мира во французском Анси, заняв 45-е место в спринте и 44-е в гонке преследования. Лучшим результатом для 29-летнего биатлониста стало 7-е место на этапе Кубка IBU в Италии.

