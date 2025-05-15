Чемпиона Украины и обладателя исторического рекорда по легкой атлетике лишили наград и дисквалифицировали на 22 месяца

Толкателя ядра Романа Кокошко отстранили от соревнований почти на два года за нарушение антидопинговых правил. Результаты 28-летнего уроженца Одесской области после октября 2024 года аннулированы, включая завоёванные награды.

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О том, что независимая организация Athletics Integrity Unit отстранил Романа от соревнований, стало известно в конце прошлого года. Поводом для дисквалификации стали три пропущенных внесоревновательных допинг-теста в течение 2024 года.

Согласно правилам, это считается серьёзным нарушением. Наказание Кокошко отсчитывается с 20 декабря 2024 года и продлится до осени 2026 года.

Таким образом, все результаты спортсмена, начиная с 29 октября 2024 года, официально аннулированы. Среди них могут оказаться важные выступления, повлиявшие на его рейтинг и спортивную репутацию.

Роман Кокошко является чемпионом Украины 2019 года и обладателем национального рекорда в помещении — 21,84 метра. Этот результат он показал на чемпионате Европы в 2023 году, где занял третье место. Дисквалификация ставит под вопрос его дальнейшие перспективы в международной лёгкой атлетике.

Как сообщал OBOZ.UA, Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) подтвердила, что знаменитая украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук временно отстранена от соревнований по решению Athletics Integrity Unit. При этом федерация подчеркнула, что расследование ещё продолжается.

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