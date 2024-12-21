Чемпион Украины и обладатель исторического рекорда по легкой атлетике дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Athletics Integrity Unit временно отстранила украинского толкателя ядра Романа Кокошко за нарушение антидопинговых правил. Причиной стали три пропущенных внесоревновательных допинг-теста в 2024 году. Согласно правилам, 28-летнему легкоатлету грозит дисквалификация на срок от одного до двух лет.

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Отстранение начало действовать с 20 декабря. До завершения разбирательства Кокошко не сможет принимать участие в официальных соревнованиях.

Роман Кокошко, представляющий Одесскую область, является обладателем лучшего результата в истории Украины в толкании ядра в помещении – 21,84 метра. Этот рекорд он установил на чемпионате Европы в 2023 году, завоевав бронзовую медаль.

Кокошко, чемпион Украины-2019, теперь рискует столкнуться с длительной дисквалификацией, что ставит под угрозу его спортивную карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик подозревается в применении запрещенных веществ. 23-летний левый вингер сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба.

Сам Михаил подтвердил, что тест показал наличие запрещенного вещества в его организме. Наш соотечественник заявил, что был шокирован результатами, поскольку никогда не употреблял допинг.

По предварительной информации, в пробе Мудрика был обнаружен мельдоний (милдронат). Этот препарат, который с 2014 года стал особенно популярным в России, запрещен для использования спортсменами.

Также стало известно, что Мудрик был отстранен от тренировок на клубной базе в Кобхеме,

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