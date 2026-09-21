Чемпион РФ заявил, что все в России должны "смотреть и учиться" у Усика

Чемпион России по боксу 2026 года Александр Зырянов назвал украинского супертяжа Александра Усика лучшим в королевском дивизионе в ХХІ веке. Представитель страны-агрессорки отметил, что наш соотечественник обладает невероятно высоким уровнем мастерства, благодаря чему превосходит всех соперников.

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Об этом Зырянов заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. 23-летний россиянин добавил, что его тренер ставит Усика в пример, в особенности его невероятную скорость работы ног и умение на протяжении практически всего боя выбрасывать удары, чем ставит в тупик оппонентов.

"Усик – феномен. Самые быстрые ноги, самый техничный боксер. У него за спиной любительская карьера, которую с командой он смог перенести в профессиональный бокс и пользоваться тем, что ему дано от природы. Он пахарь. Я бы назвал его лучшим боксером. Тем более он владел всеми поясами в двух весовых категориях. Любой российский боксер должен смотреть и учиться тому, как боксирует чемпион. Мой тренер говорит, что передняя рука, как у Усика, ни у кого не работает. Он джебом деклассирует соперников", – сказал Зырянов.

Недавно российский супертяжеловес Артем Сусленков нелепо бросил вызов Усику со словами "без политики, без лозунгов и без лишних разговоров".

Сам наш соотечественник на заявление россиянина никак не отреагировал. Украинский чемпион продолжает подготовку к своему прощальному бою в США, который предварительно планируется провести в 2027 году. В числе вероятных соперников называется бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер.

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