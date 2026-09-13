"Я тебя достану". Усика вызвал на бой непобедимый российский супертяж-прапорщик с автоматом. Фотофакт

Российский супертяжеловес Артем Сусленков (15-0, 10 КО) обратился к Александру Усику (25-0, 16 КО) с предложением провести бой. В соцсетях он опубликовал фотографию в военной форме с автоматом, отметив аккаунты Усика и президента Украины Владимира Зеленского.

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На снимке россиянин позирует в военной экипировке с оружием в руках, а также использует хештег #БоксВнеПолитики.

"Усик, я тебя достану – либо в ринге, либо в поле. Хватит громких слов. Если мы боксеры - давай решать всё в ринге. Без политики, без лозунгов и без лишних разговоров. И я призываю всех смелых и решительных людей, готовых взять на себя организацию этого боя: сделайте его реальностью и впишите своё имя в историю бокса. Я готов. Усик, теперь слово за тобой", – подписал фото российский боксер.

Сусленков выступает в супертяжелом весе и сохраняет статус непобежденного профессионала. По данным открытых источников, он имеет звание прапорщика и связан со спортивной ротой ЦСКА.

На момент публикации этой новости Александр Усик никак не отреагировал на вызов российского боксера.

Отметим, что это не первая попытка Сусленкова попиариться на имени двукратного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В прошлом году 30-летний спортсмен из Волгограда выдал феноменальный бред о том, что он готов подраться с украинцем и завершить его карьеру.

Последний бой Усик провел 23 мая 2026 года против Рико Верховена. Украинец победил техническим нокаутом и в третий раз защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Перед этим Усик 19 июля 2025 года досрочно победил Даниэля Дюбуа, отправив британца в нокаут в пятом раунде. В декабре 2024 года украинец во второй раз взял верх над Тайсоном Фьюри, выиграв единогласным решением судей.

Сусленков в своем последнем поединке 11 июля 2026 года встретился с Джо Джойсом. Россиянин победил британца техническим нокаутом в 11-м раунде, после чего его профессиональный рекорд стал 15-0.

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