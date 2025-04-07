Чемпион ОИ из РФ пожелал смерти легенде спорта, который выступает за Украину и против Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оскорбительно высказался в адрес легендарного чешского хоккеиста Доминика Гашека. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина возмутился, что бывший спортсмен выступает с критикой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Александра Овечкина.

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Об этом Васильев заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Экс-биатлонист повторил традиционные нарративы кремлевской пропаганды и обвинил Гашека в том, что тот смешивает спорт и политику, выступая против россиян, а также в буквальном смысле пожелал ему смерти.

"Гашеку действительно пора бежать в магазин за веревкой и мылом. Он просто сумасшедший человек. Гашек политизировал себя до такой степени, что перестал соображать, что мелет. Спорт нельзя смешивать с политикой. А рекорд Овечкина на века, и никакой Гашек не сотрет его своими глупыми заявлениями", – сказал Васильев.

Отметим, что Гашек назвал аплодисментами российским преступлениям в Украине чествование в НХЛ Овечкина, который накануне побил исторический рекорд результативности канадца Уейна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Овечкин стал на колени перед Уэйном Гретцки после того, как повторил его рекорд по количеству голов в регулярном чемпионате НХЛ.

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