Чемпион ОИ из РФ потребовал проверить украинцев на соответствие 'уставу и принципам'

Бывший министр спорта России Павел Колобков возмутился требованию Национального олимпийского комитета (НОК) Украины к международной федерации отстранить фигуристов из РФ Аделию Петросян и Петра Гуменника за несоответствие "нейтральному статусу". Победитель Игр-2000 в фехтовании обвинил нашу страну в политизации спорта.

Видео дня

Об этом Колобков заявил в комментарии порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина выступил с нелепой идеей о том, что Россия должна потребовать проверить украинцев на соблюдение "устава и принципов" Международной федерации конькобежцев (ISU).

"Очевидно, что НОК и Федерация фигурного катания Украины организации уже не спортивные, а политические. И задача их – не развитие спорта в своей стране, а исключение россиян с международных стартов. В этом случае МОК и ISU стоит расследовать как раз деятельность украинских организаций, насколько они соответствуют уставу и принципам. Надо бы уже и нам инициировать такую проверку, составить ответное обращение в МОК", – сказал Колобков.

Ранее Татьяна Тарасова со словами "украинцев слушает весь мир" возмутилась включению в базу "Миротворца" Петра Гуменника и Владислава Дикиджи.

Как сообщал OBOZ.UA, Татьяна Тарасова обвинила Международный союз конькобежцев (ISU) в том, что в организации "губят жизни" спортсменов из РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!