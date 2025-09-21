Для победивших в отборе российских фигуристов МОК сделал дополнительные условия попадания на Олимпиаду-2026

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также белорусская Виктория Сафонова выиграли квалификацию в Пекине, но их участие на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе будет подтверждено только после проверки Международным олимпийским комитетом (МОК). Специальная комиссия Individual Neutral Athlete Eligibility Review Panel (AINERP) оценит соответствие спортсменов требованиям нейтрального статуса.

Видео дня

В её состав вошли экс-синхронистка и член МОК Николь Хевертц, двукратный чемпион НБА Пау Газоль и глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе.

Механизм допуска нейтральных атлетов уже применялся перед Олимпиадой-2024 в Париже, куда были допущены 15 российских и 17 белорусских спортсменов. Зимние Игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный союз конькобежцев (ISU), опубликовал видео с выступлением российского фигуриста Петра Гуменника под украинскую песню "Плакала" группы KAZKA.

Ролик с отбора на Олимпиаду-2026 в Пекине, где российский фигурист танцует под украинскую музыку вызвало бурную реакцию у российских фанатов, подорвав "пятые точки" местных патриотов.Позже ISU принес извинения за свою ошибку в соцсетях.

Отметим, что на лицензионном турнире в Пекине украинская пара фигуристов Мария Пинчук и Никита Погорелов заняла лишь 12-е место и не смогла завоевать путевку на Олимпийские игры-2026. Впервые в истории Украина не будет представлена в танцах на льду.

