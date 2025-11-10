В российском фигурном катании возмутились, что 'украинцев слушает весь мир'

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова нелепо возмутилась включению в базу "Мироткорец" Петра Гуменника и Владислава Дикиджи. Представительница страны-агрессорки сделала вид, что не понимает причин для этого, а также назвала ситуацию "нарушением прав человека".

Об этом Тарасова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также пожаловалась на то, что украинцы препятствуют выступлению российских спортсменов на международных соревнованиях, собирая данные об их участии в поддержке войны.

"То, что опубликовали их контакты, это нарушение всех прав человека. Получается, что, как им кажется, они могут войти в личное пространство каждого русского человека. Я не понимаю только, почему украинцев слушает весь мир, Международный олимпийский комитет. Я не думаю, что фигурному миру не нужно выступление выдающихся русских спортсменов Гуменника или Дикиджи на Олимпиаде. Спорт и политика – это разные вещи", – сказала Тарасова.

Ранее эта россиянка обвинила Международный союз конькобежцев (ISU) в том, что в организации "губят жизни" спортсменов из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Татьяна Тарасова устроила настоящую истерику после того, как фигуристка Камила Валиева была официально лишена "золота" чемпионата Европы-2022.

