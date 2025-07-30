Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила Международный союз конькобежцев (ISU) в якобы несправедливом отстранении российских спортсменов. Представительница страны-агрессора также лицемерно добавила, что в организации "губят жизни" атлетов из РФ.

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Об этом Тарасова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, которая яро поддерживает военную агрессию против Украины, также обрадовалась информации о том, что ISU потеряла часть доходов из-за преступной войны РФ против нашей страны.

"Я рада, что их доходы падают. Они нас отстранили ни за что, спорт не имеет отношения к политике, а политика – к спорту. Им не хочется, наверное, в своих ошибках признаваться, но сколько ж можно губить жизни спортсменов и тренеров, которые оказали огромное влияние на развитие мирового фигурного катания. В ISU странные люди, которые не понимают, что такое спортивная жизнь", – сказала Тарасова.

Накануне эта россиянка закатила настоящую истерику после заявления президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри об условиях допуска россиян к Играм-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в супертяжелом весе и депутат Государственной думы Николай Валуев отметился мерзким наездом на МОК.

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