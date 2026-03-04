Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов пожаловался на то, что России не способна защитить своих спортсменов на международной арене. Бывший биатлонист назвал якобы несправедливым отстранение атлетов из РФ, а также с грустью констатировал, что американцы не столкнутся с санкциями из-за операции против иранской тирании.

Видео дня

Об этом Тихонов заявил в интервью порталу Metaratings. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый сторонник уничтожения Украины также отметил, что Россия давно отстала от США и других западных стран в вопросах влияния не только в политике, но и спорте.

"Отстранит ли МОК США после событий в Иране и на Ближнем Востоке? Их никто никогда не отстранит. Американцы считают себя хозяевами земного шара. А нас везде дисквалифицируют. Потому что мы отстали во всем на 100 лет", – сказал Тихонов.

До этого этот Z-патриот, который отрицает существования украинского народа, в истерике назвал Россию страной-шестеркой. Кроме того, он удивительным образом высказался о правлении главаря Кремля, отметив, что за последние 25 лет нельзя выделить что-то положительное.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Тихонов выдал фантастический бред о том, что украинцы противостоят военной агрессии РФ "для благосостояния Америки".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!