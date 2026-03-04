Чемпион ОИ из РФ, отрицавший существование украинцев, пожаловался, что Россию "везде дисквалифицируют"
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов пожаловался на то, что России не способна защитить своих спортсменов на международной арене. Бывший биатлонист назвал якобы несправедливым отстранение атлетов из РФ, а также с грустью констатировал, что американцы не столкнутся с санкциями из-за операции против иранской тирании.
Об этом Тихонов заявил в интервью порталу Metaratings. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый сторонник уничтожения Украины также отметил, что Россия давно отстала от США и других западных стран в вопросах влияния не только в политике, но и спорте.
"Отстранит ли МОК США после событий в Иране и на Ближнем Востоке? Их никто никогда не отстранит. Американцы считают себя хозяевами земного шара. А нас везде дисквалифицируют. Потому что мы отстали во всем на 100 лет", – сказал Тихонов.
До этого этот Z-патриот, который отрицает существования украинского народа, в истерике назвал Россию страной-шестеркой. Кроме того, он удивительным образом высказался о правлении главаря Кремля, отметив, что за последние 25 лет нельзя выделить что-то положительное.
Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Тихонов выдал фантастический бред о том, что украинцы противостоят военной агрессии РФ "для благосостояния Америки".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!