Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выдал штампы кремлевской пропаганды о том, что в Украине якобы многие не знают государственного языка. Бывший биатлонист возмутился призывом комментатора Романа Бебеха штрафовать футбольных тренеров и игроков за публичное использование языка оккупантов.

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Об этом Васильев заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешнику диктаторского режима Владимира Путина и ярому Z-патриоту, который проигнорировал военную агрессию РФ против Украины. привиделся "геноцид в отношении собственного населения" в нашей стране.

"Это агония. Дело в том, что на русском языке там действительно многим проще общаться. Конечно, значительная часть населения Украины не знает вообще украинского, разве что несколько слов. Заставлять забывать их родной русский язык – это очевидный геноцид в отношении собственного населения. Я думаю, что завершение всех неприятностей близится. Это последняя стадия безумия, которое приведет к окончанию противостояния", – сказал Васильев.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова со словами "из-за этого все и началось" обвинила украинцев в "ущемлении прав человека".

Напомним, резкую реакцию Бебеха вызвали комментарии тренеров во время матча "Динамо" и "Оболони" в Премьер-лиге.

Как сообщал OBOZ.UA, что главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров отказался отвечать на вопрос на русском языке перед матчем Лиги наций.

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