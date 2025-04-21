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Чемпион ОИ из РФ назвал украинский язык "очевидным геноцидом"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
4,1 т.
Чемпион ОИ из РФ назвал украинский язык 'очевидным геноцидом'

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выдал штампы кремлевской пропаганды о том, что в Украине якобы многие не знают государственного языка. Бывший биатлонист возмутился призывом комментатора Романа Бебеха штрафовать футбольных тренеров и игроков за публичное использование языка оккупантов.

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Об этом Васильев заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешнику диктаторского режима Владимира Путина и ярому Z-патриоту, который проигнорировал военную агрессию РФ против Украины. привиделся "геноцид в отношении собственного населения" в нашей стране.

Чемпион ОИ из РФ назвал украинский язык "очевидным геноцидом"

"Это агония. Дело в том, что на русском языке там действительно многим проще общаться. Конечно, значительная часть населения Украины не знает вообще украинского, разве что несколько слов. Заставлять забывать их родной русский язык – это очевидный геноцид в отношении собственного населения. Я думаю, что завершение всех неприятностей близится. Это последняя стадия безумия, которое приведет к окончанию противостояния", – сказал Васильев.

Чемпион ОИ из РФ назвал украинский язык "очевидным геноцидом"
Карикатура на ущемление русского в Украине.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова со словами "из-за этого все и началось" обвинила украинцев в "ущемлении прав человека".

Напомним, резкую реакцию Бебеха вызвали комментарии тренеров во время матча "Динамо" и "Оболони" в Премьер-лиге.

Чемпион ОИ из РФ назвал украинский язык "очевидным геноцидом"

Как сообщал OBOZ.UA, что главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров отказался отвечать на вопрос на русском языке перед матчем Лиги наций.

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