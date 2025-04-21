Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметилась порцией лицемерных пропагандистских штампов об Украины. Депутатка Государственной думы со словами "из-за этого все и началось" возмутилась призывом комментатора Романа Бебеха штрафовать тренеров и футболистов наших команд за публичное использование языка оккупантов.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, которая яростно поддерживает военную агрессию РФ против нашей страны, выразила нелепую мысль о том, что украинцы "все в каком-то ужасе находятся", но не из-за войны, а по причине цензуры.

"На самом деле еще больше понимаешь, что из-за этого все и началось. Они запрещали людям говорить и думать на том языке, на котором они всегда говорили. Это разве не ущемление прав человека? Как по-другому к этому относиться? Украинцы же за границей всегда с нами общались на русском, многие даже и не знали и, вероятно, до сих пор не знают украинского. Они там все в каком-то ужасе находятся. Представляете, какой там контроль, если за это грозят штрафовать?" – сказала Журова.

Напомним, резкую реакцию Бебеха вызвали комментарии тренеров во время матча "Динамо" и "Оболони" в Премьер-лиге.

Как сообщал OBOZ.UA, что главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров отказался отвечать на вопрос на русском языке перед матчем Лиги наций.

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