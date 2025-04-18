Шовковского жестко раскритиковал комментатор за русский язык во время матча. Видеофакт

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский подвергся критике комментатора матча команды с "Оболонью" в 25-м туре Премьер-лиги Украины. Наставнику "бело-синих" досталось за использование русского языка во время встречи, когда он делал подсказки подопечным.

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Соответствующий момент попал в трансляцию поединка. На видео четко слышно, как Шовковский говорит кому-то из футболистов "Давай-давай, играй". Комментатор УПЛ ТВ Роман Бебех обратил внимание на этот эпизод, отметив, что игроки и тренеры как публичные личности должны за собой следить.

Он призвал организаторов чемпионата штрафовать его участников за использование языка оккупантов. Бебех выразил понимание эмоциями Шовковского, однако призвал всех не общаться на русском языке в публичных местах.

"Ну и снова – русский язык от наших тренеров. Я понимаю, что с пылу, с жару, но это же публичные места, а не где-то на кухне. Я думаю, что нужно всем нам нужно обратить на это внимание. Не только комментаторам. Если будут штрафовать за русский язык тренеров, то они задумаются, что они делают. Если мы говорим, что спорт – это пропаганда правильных ценностей, то русский язык на соревнованиях – это пропаганда дерьма", – сказал Бебех.

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" разгромило "Оболонь" в столичном дерби перед поединком против "Шахтера" в Премьер-лиге 27 апреля.

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