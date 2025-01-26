Чемпион мира в сборной Украины отказался выступать на чемпионате Европы по биатлону

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит чемпионат Европы, который пройдет с 29 января по 2 февраля в спортивном центре для биатлона и лыжных гонок "Грогг" в долине Валь-Мартелло в Южном Тироле. Как сообщил сам спортсмен, он нуждается в восстановлении после предыдущих стартов.

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Решение было принято после того, как наш чемпион мира досрочно завершил гонку преследования, снявшись с дистанции после третьей стрельбы.

"Сначала начала болеть спина, потом руки и ноги, голова начала очень болеть, а в глазах – темнеть. Я просто не мог ничего поделать. Боль была страшна. Даже сейчас после лекарства мне очень плохо. Не знаю, с чем это связано, может сил не хватило, а может именно на сегодняшний день пришлась акклиматизация", – цитирует Дмитрия biathlon.com.ua.

Тренер Пидручного Юрай Санитра подтвердил, что снятие с гонки связано с проблемами со спиной. Первоначально планировалось, что Дмитрий примет участие в чемпионате Европы, включая эстафету, которая должна была стать репетицией перед чемпионатом мира.

Однако теперь спортсмен сосредоточится на восстановлении, чтобы быть готовым к следующему крупному старту – чемпионату мира, который начнётся 12 февраля.

"Надеюсь, что времени хватит на восстановление и подготовку к мировому первенству", — подчеркнул Пидручный.

В текущем сезоне 33-летний тернополянин принял участие в 17 гонках Кубка мира по биатлону, показав лучший результат в спринте (4-е место в Оберхофе). В спринтерской гонке в Антхольце-Антерсельве он финишировал на 5-й позиции, а в гонке преследования там же занял 6-е место.

В масс-стартах лучшим результатом стало 12-е место в Анси, тогда как в индивидуальных гонках он оказался 10-м в Контиолахти. Эстафеты также сложились неплохо: команда с Пидручным на этапах в Рупольдинге и Контиолахти занимала 6-е и 7-е места соответственно.

Однако были и неудачные выступления. Так, в индивидуальной гонке в Рупольдинге он финишировал только 98-м, а в спринте в Контиолахти занял 53-е место.

Отметим, что в прошлом году такое же решение приняла лидер женской сборной Украины Юлия Джима. Тогда киевлянка отказалась ехать на континентальное первенство из-за расхождения со своим планом подготовки.

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