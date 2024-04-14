Чемпион Европы по боксу после победы со словами 'Слава Украине! Слава ВСУ!', взял желто-синий флаг и сорвал овации зала. Видео

Украинский супертяжеловес Александр Захожий (19-0, 15 KO) отметился пламенным выступлением после того, как завоевал вакантный пояс чемпиона Европы по версии EBU. На вечере бокса в Шарлоттенбург (Германия) 30-летниий уроженец Запорожья после победы над местным бойцом Гранитом Шалой (15-1, 5 КО) обратился с благодарностью к украинским воинам.

Хочу отправить сообщение для украинских воинов. Они сейчас защищают нашу страну. Большое уважение для них! Потому что, если бы не они, мы не смогли бы сейчас здесь находиться, выступать и поднимать украинский флаг. Каждый раз мы это доказываем, что мы едем в Европу. Украина больше всего. Слава Украине, слава ВСУ!" – заявил Захожий, получив в ответ восторженные аплодисменты зала.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 марта украинский боксер Сергей Богачук (24-1, 23 КО) выступил с мощной речью после своей победы над американцем Брайаном Мендосой (22-4, 16 КО). Временный чемпион WBC в первом среднем весе обратился к болельщикам с просьбой поддержать его и поддержать Украину.

В ответ все зрители, собравшиеся в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, устроили нашему соотечественнику овации.

26 марта Александр Захожий добыл эффектную победу над 42-летним немцем Мухаммедом Али Дурмазом (32-34, 30 КО). Встреча в немецком Гамбурге завершилась досрочно.

Год назад Захожий в Дортмунде победил греческого супертяжа Евгениоса Лазаридиса (17-4, 11 КО).

В январе этого года Александр Захожий продолжил свою победную серию, уверенно выиграв бой на вечере бокса Facher Sport Management в Германии. Поединок с Павлом Соуром (14-7, 9 КО) в Карлсруэ завершился досрочно.

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