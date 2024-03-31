Чемпион мира по боксу после победы взял желто-синий флаг и заявил, что 'украинцы – несгибаемые'. Зал в США ответил овациями. Видео

Украинский боксер Сергей Богачук (24-1, 23 КО) выступил с мощной речью после своей победы над американцем Брайаном Мендосой (22-4, 16 КО). Временный чемпион WBC в первом среднем весе обратился к болельщикам с просьбой поддержать его и поддержать Украину.

В ответ все зрители, собравшиеся в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, устроили нашему соотечественнику овации.

"Я хочу сказать, что это победа для моей страны, для Украины. У нас сейчас трудные времена. Этой победой я хочу мотивировать наших людей на победу. Я хочу сказать украинским фанатам – держитесь, мы обязательно победим. Поддерживайте меня, а я буду стараться поддерживать и мотивировать вас. Вместе мы силы. Украинцы – это несгибаемые люди", - сказал Богачук.

Как сообщал OBOZ.UA, бой между Богачуком и Мендосой прошел дистанцию 12 раундов и завершился победой нашего соотечественника по очкам - 118:110, 117:111, 117:111.

Отметим, что в главном поединке чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (24-1, 17 КО) из Австралии сенсационно проиграл американцу Себастьяну Фундоре (21-1-1, 13 КО). 12-раундовый бой, на кону которого стоял еще и вакантный пояс WBC, завершился раздельным решением судей: 116:112, 112:116, 113:115.

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