Непобедимый украинский супертяж выиграл чемпионский бой нокаутом, от которого соперник улетел за канаты. Видео

Украинский супертяжеловес Александр Захожий (19-0, 15 KO) завоевал вакантный пояс чемпиона Европы по версии EBU. На вечере бокса в Шарлоттенбург (Германия) 30-летниий уроженец Запорожья победил местного бойца Гранита Шалу (15-1, 5 КО).

С первых минут боя наш соотечественник грамотно использовал свое преимущество в физических данных, с помощью джеба держа соперница на дистанции. Немец пытался контратаковать через переднюю руку украинца, который тот неосмотрительно выбрасывал вперед.

Развязка наступила во втором раунде, когда Шала пропустил несколько прямых в голову и поплыл. Первая попытка успехом не увенчалось: немецкий боксер смог заклинчевать, получив несколько секунд передышки.

Вторая попытка стала более удачливой. Захожий точно пробил по печени, немец сложился, после чего ему сразу прилетел боковой в голову, от которого оппонент вылетел за канаты.

Как соообщал OBOZ.UA, 26 марта Александр Захожий добыл эффектную победу над 42-летним немцем Мухаммедом Али Дурмазом (32-34, 30 КО). Встреча в немецком Гамбурге завершилась досрочно.

Год назад Захожий в Дортмунде победил греческого супертяжа Евгениоса Лазаридиса (17-4, 11 КО).

В январе этого года Александр Захожий продолжил свою победную серию, уверенно выиграв бой на вечере бокса Facher Sport Management в Германии. Поединок с Павлом Соуром (14-7, 9 КО) в Карлсруэ завершился досрочно.

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