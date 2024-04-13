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Непобедимый украинский супертяж выиграл чемпионский бой нокаутом, от которого соперник улетел за канаты. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
2,1 т.
Непобедимый украинский супертяж выиграл чемпионский бой нокаутом, от которого соперник улетел за канаты. Видео

Украинский супертяжеловес Александр Захожий (19-0, 15 KO) завоевал вакантный пояс чемпиона Европы по версии EBU. На вечере бокса в Шарлоттенбург (Германия) 30-летниий уроженец Запорожья победил местного бойца Гранита Шалу (15-1, 5 КО).

С первых минут боя наш соотечественник грамотно использовал свое преимущество в физических данных, с помощью джеба держа соперница на дистанции. Немец пытался контратаковать через переднюю руку украинца, который тот неосмотрительно выбрасывал вперед.

Непобедимый украинский супертяж выиграл чемпионский бой нокаутом, от которого соперник улетел за канаты. Видео

Развязка наступила во втором раунде, когда Шала пропустил несколько прямых в голову и поплыл. Первая попытка успехом не увенчалось: немецкий боксер смог заклинчевать, получив несколько секунд передышки.

Непобедимый украинский супертяж выиграл чемпионский бой нокаутом, от которого соперник улетел за канаты. Видео

Вторая попытка стала более удачливой. Захожий точно пробил по печени, немец сложился, после чего ему сразу прилетел боковой в голову, от которого оппонент вылетел за канаты.

Как соообщал OBOZ.UA, 26 марта Александр Захожий добыл эффектную победу над 42-летним немцем Мухаммедом Али Дурмазом (32-34, 30 КО). Встреча в немецком Гамбурге завершилась досрочно.

Непобедимый украинский супертяж выиграл чемпионский бой нокаутом, от которого соперник улетел за канаты. Видео

Год назад Захожий в Дортмунде победил греческого супертяжа Евгениоса Лазаридиса (17-4, 11 КО).

В январе этого года Александр Захожий продолжил свою победную серию, уверенно выиграв бой на вечере бокса Facher Sport Management в Германии. Поединок с Павлом Соуром (14-7, 9 КО) в Карлсруэ завершился досрочно.

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