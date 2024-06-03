Мудрик получил нового тренера в 'Челси'

Итальянский специалист Энцо Мареска стал новым главным тренером лондонского "Челси", цвета которого защищает вингер сборной Украины Михаил Мудрик. 44-летний бывший наставник "Лестера" подписал со столичным клубом контракт до лета 2029 года.

Об этом говорится на официальном сайте "Челси". Мареска сменил на посту тренера "аристократов" аргентинца Маурисио Почеттино, который вывел лондонскую команду в Лигу конференций.

"Присоединиться к "Челси", одному из великих клубов мира, – мечта любого тренера. Вот почему я так рад этой возможности. Я с нетерпением жду возможности поработать с очень талантливой группой игроков и персоналом над созданием команды, которая продолжит традицию успеха клуба и заставит наших болельщиков гордиться", – прокомментировал Мареска.

Итальянец до этого работал ассистентом в тренерских штабах "Асколи", "Севильи", "Манчестер Сити", "Вест Хэма" и "Пармы". Первым опытом самостоятельной работы для Энцо стал приход в "Лестер" в 2023 году. Мареска сходу вернул "лис" в Премьер-лигу, выиграв Чемпионшип.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Мудрик отметился голом в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге, в котором "Челси" победил "Ноттингем Форест".

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