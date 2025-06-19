Стало известно, что оказалось у Мудрика в допинг-пробе 'Б'

Допинг-проба "B" украинского полузащитника "Челси" Михаила Мудрика также показала положительный результат, сообщает The Athletic. Накануне Английская футбольная ассоциация официально обвинила игрока в нарушении антидопинговых правил.

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В декабре стало известно, что в ходе планового допинг-контроля у Михаила Мудрика была обнаружена (по формулировке "Челси") "неблагоприятная находка" в предоставленной им пробе мочи. Это сразу привело к его временной дисквалификации от участия в матчах первой команды, пока клуб ожидал результатов дополнительных анализов.

Мудрик отверг умышленное использование запрещённых препаратов. Он заявлял, что не изменял своего режима подготовки и не нарушал правил, а положительный тест стал для него шоком. Тогда он нанял юридическую фирму Morgan Sports Law, также представлявшую интересы Поля Погба.

При заборе мочи образец делится на две части. Проба А используется для первичного теста. Если она даёт положительный результат, тогда проверяется проба B — для подтверждения точности первого анализа.

После того как проба A Мудрика показала положительный результат, была протестирована и проба B. Она подтвердила наличие в организме футболиста мельдония — запрещённого вещества.

5 июня "Челси" объявил о смене игрового номера у полузащитника Коула Палмера — теперь он будет выступать под 10-м номером, который ранее принадлежал Михаилу.

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