Чеченский экс-чемпион UFC спровоцировал массовую драку на турнире в США. Видео

Победитель схватки в главном бою турнира RAF 10 Хамзат Чимаев после завершения поединка с Диллоном Дэннисом оказался в центре конфликта, который перерос в массовую драку в Сент-Луисе. Поединок прошёл в США в формате вольной борьбы и завершился победой 32-летнего уроженца Чечни в первом раунде.

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После остановки схватки Дэннис продолжил удерживать ногу соперника, затем между спортсменами возникла словесная перепалка.

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата ответил ударом ногой по лежащему оппоненту, после чего на площадку выбежали представители обеих команд и началась драка с участием бойцов и персонала.

Службе безопасности потребовалось несколько минут, чтобы разнять участников и восстановить порядок. Сооснователь промоушена RAF Чэд Бронштейн заявил, что подобное поведение не соответствует формату соревнований и подчеркнул необходимость усиления охраны.

Для Чимаева этот поединок стал дебютом в рамках организации RAF.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 мая Хамзат Чимаев (15-1) потерял титул UFC в среднем весе после поражения Шону Стрикленду (31-7) на турнире UFC 328 в США.

28 февраля Чимаев оказался в центре скандала после обвинений в нападении на ветерана ВВС США Рича Паттерсона в аэропорту Дубая. Американец заявил, что инцидент произошёл ночью в международном аэропорту DXB .

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