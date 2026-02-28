Непобедимый чеченский чемпион UFC напал на ветерана ВВС США в аэропорту Дубая

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев (15-0) оказался в центре скандала после обвинений в нападении на ветерана ВВС США Рича Паттерсона в аэропорту Дубая. Американец заявил, что инцидент произошёл ночью в международном аэропорту DXB, однако подтверждения из официальных источников пока не опубликованы.

По словам Паттерсона, Чимаев напал на него 5 февраля. Мужчина подошёл к бойцу как поклонник, но был окружён группой людей, после чего, как он заявил, спортсмен якобы ударил его ногой в грудь. У себя в Isntagram ветеран заявил, что инцидент "зафиксирован камерами", однако запись видеонаблюдения не обнародована, а полиция Дубая официальных комментариев не давала.

Паттерсон сообщил, что чувствовал угрозу, поскольку находился один против примерно 7–8 человек. Он отметил, что "никто не ожидает нападения во время путешествия" и подчеркнул, что даже профессиональный боец "не имеет права так поступать". Ветеран также заявил, что Чимаев якобы был задержан властями, но позднее освобождён, однако подтверждений этим словам нет.

Чимаев является этнически чеченцем, который с 19 лет был гражданином Швеции, а осенью 2023-го сменил паспорт на ОАЭ.

Выступает в UFC с 2020 года и считается одним из наиболее доминирующих бойцов среднего дивизиона. Последний поединок он выиграл в августе прошлого года, завоевав чемпионский пояс, после чего находился вне соревнований во время подготовки к возвращению в октагон. Официальных сообщений о следующем сопернике Чимаева на данный момент нет.

