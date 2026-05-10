Непобедимого российского чемпиона сенсационно избили в титульном бою UFC. Видео

Чеченский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Хамзат Чимаев (15-1) потерял титул UFC в среднем весе после поражения Шону Стрикленду (31-7) на турнире UFC 328 в США. Судьи раздельным решением отдали победу американцу, а для бойца, скрывающегося от санкций под флагом ОАЭ, это поражение стало первым в карьере.

Видео дня

32-летний уроженец Грозного уверенно начал чемпионский бой и уже в первом раунде перевел соперника в партер, где почти полностью контролировал ход пятиминутки. Однако затем Стрикленд сумел навязать поединок в стойке и постепенно выровнял ситуацию.

Во втором раунде Чимаев дважды неудачно попытался провести тейкдаун, после чего сам оказался снизу. Американец контролировал соперника на настиле, а позже чемпион еще раз потерял равновесие без явного контакта со стороны оппонента.

Третий и четвертый раунды прошли в разменах ударами. Чимаев работал первым номером и несколько раз точно попал по сопернику, однако Стрикленд регулярно отвечал и наносил серьезный урон. В концовке четвертой пятиминутки Хамзат сумел провести перевод, что стало одним из ключевых эпизодов раунда.

В заключительном отрезке американец продолжил действовать активно в стойке и не позволял чемпиону долго удерживать себя в партере. После пяти раундов судьи вынесли раздельное решение: 48:47, 48:47 в пользу Стриклаеда и 48:47 в пользу Чимаева.

Таким образом, 35-летний Шон Стрикленд вернул себе чемпионский пояс UFC в среднем весе, а серия Чимаева остановилась на 15 победах подряд.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля Чимаев оказался в центре скандала после обвинений в нападении на ветерана ВВС США Рича Паттерсона в аэропорту Дубая. Американец заявил, что инцидент произошёл ночью в международном аэропорту DXB .

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!