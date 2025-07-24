Искусственный интеллект сделал прогноз на следующий бой Усика

ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, дал прогноз на поединок между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и новозеландцем Джозефом Паркером (36-3, 24 КО). 24 июля 2025 года Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой Усик – Паркер. Встреча должна состояться в рамках защиты титула WBO.

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Для анализа предстоящего поединка была использована модель GPT-4 – это новая модель для ChatGPT, которая показывала еще более высокие результаты на ряде тестов, предназначенных для измерения интеллекта и знаний людей и машин.

Сильные стороны Александра Усика:

🧠 Ринговая интеллигенция: Усик — один из самых умных боксеров своего поколения. Его умение читать соперника по ходу боя — уникальное.

Усик — один из самых умных боксеров своего поколения. Его умение читать соперника по ходу боя — уникальное. 💨 Футворк и мобильность: Даже в супертяжелом весе он сохраняет скорость и маневренность, которые не характерны для этого дивизиона.

Даже в супертяжелом весе он сохраняет скорость и маневренность, которые не характерны для этого дивизиона. 🧱 Дисциплина и выносливость: Усик всегда хорошо подготовлен функционально. Его сложно "перебоксировать" на дистанции 12 раундов.

Усик всегда хорошо подготовлен функционально. Его сложно "перебоксировать" на дистанции 12 раундов. 📈 Бойцовский опыт: Победы над Джошуа (дважды), Фьюри (дважды), Дюбуа (дважды) — это топовый уровень соперников, которого Паркер не имел.

Слабые стороны Усика:

⚠️ Недостаток нокаутирующего удара: Усик редко завершает бои досрочно, что иногда дает шанс соперникам "дожить" до финального гонга.

Усик редко завершает бои досрочно, что иногда дает шанс соперникам "дожить" до финального гонга. 📉 Возраст и истощение: Ему 38 лет. После серии сверхсложных боев может наступить спад в форме — физической или ментальной.

Сильные стороны Джозефа Паркера:

🥊 Сила и плотность удара: Паркер имеет мощный удар и хорошую серийную работу. Его нокаутирующая способность — опасна для любого.

Паркер имеет мощный удар и хорошую серийную работу. Его нокаутирующая способность — опасна для любого. 🛡️ Улучшенная защита: После боя с Джойсом он существенно прибавил в работе в защите.

После боя с Джойсом он существенно прибавил в работе в защите. 📚 Опыт и выносливость: Он прошел много 12-раундовых поединков, включая такие, как Джошуа, Уайт, Джойс, Чисора.

Слабые стороны Паркера:

🐌 Проблемы с темпом: Против быстрых и техничных соперников, таких как Джойс или Джошуа, он выглядел медленным.

Против быстрых и техничных соперников, таких как Джойс или Джошуа, он выглядел медленным. 🧭 Плохое ринговое чутье: В бою с топами он часто пассивен в ключевые моменты — может потерять инициативу.

В бою с топами он часто пассивен в ключевые моменты — может потерять инициативу. 🔄 Нестабильность: Паркер нередко выглядит по-разному от боя к бою — трудно предсказать его форму на день поединка.

Прогноз:

Усик — фаворит этого боя. Его технический арсенал, интеллект и ринговый контроль значительно выше, чем у Паркера. Единственный шанс новозеландца — поймать украинца мощным ударом, но Усик имеет слишком хорошую защиту и боксерское мышление, чтобы подставиться.

💡 Вероятный сценарий: Усик контролирует ход боя, заставляет Паркера ошибаться, преобладает по очкам. 🎯 Прогноз: Победа Усика единогласным решением судей (UD).

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июля на лондонском стадионе "Уэмбли" Усик досрочно победил британца Даниеля Дюбуа, отправив того в нокаут в пятом раунде.

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