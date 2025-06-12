Бывших футболистов российских клубов начали арестовывать по всему миру

Бывшие нападающие московских ЦСКА и "Спартака" бразилец Жо и нидерландец Квинси Промес были арестованы в Бразилии и ОАЭ соответственно. Оба оказались участниками громких скандалов.

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38-летний Жо был арестован в аэропорту Сан-Паулу перед посадкой на рейс, пишет Globo. Причиной стало многократное уклонение от уплаты алиментов. Полиция действовала по двум ордерам на арест, выданным ранее.

Это уже не первый случай: в 2024 году Жо уже задерживали по тому же обвинению. Тогда его отпустили на следующий день после вмешательства адвокатов.

33-летний Промес, выступавший с 2021-го по 2024 года за "Спартак" был задержан ночью в собственной квартире в Дубае. По данным Telegraf, арест связан с запросом на экстрадицию, поданным Нидерландами.

Голландское правосудие ранее приговорило Промеса к 7,5 годам заключения – за нападение с ножом на родственника и участие в крупной партии наркотрафика. В случае одобрения экстрадиции футболист будет доставлен на родину под охраной.

В марте прошлого года Промес уже был задержан полицией Дубая, однако его так и не экстрадировали на родину.

Отметим, что ранее Квинси признали виновным в нападении с ножом на одного из родственников, осудив его на полтора года. После открытия уголовного дела, футболист сбежал в Россию, которую покинул за три года до того.

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