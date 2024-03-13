Футболист 'Спартака' арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов

Нидерландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, сообщает De Telegraaf. Ранее 32-летний уроженец Амстердама был признан виновным в контрабанде наркотиков.

Нидерландский суд установил, что бывший игрок национальной сборной (50 матчей) причастен к перевозке запрещенных веществ общим весом в 1362 кг.

Информацию о задержании подтвердила нидерландская прокуратура.

"После конструктивного сотрудничества властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве. Арест произошел на основании "красного уведомления", выпущенного Нидерландами. Нидерланды потребуют экстрадиции мужчины", – говорится в заявлении.

"По данным различных СМИ, арестованный живет в роскоши в Дубае. Однако он был взят под стражу благодаря усилиям властей обеих стран. В настоящее время невозможно предоставить дополнительную информацию, чтобы не помешать продолжающемуся расследованию", – уточняют правоохранители.

Для справки: "Красное уведомление" — это просьба к правоохранительным органам по всему миру определить местонахождение и временно задержать человека в ожидании экстрадиции, выдачи или аналогичного судебного иска.

Неделю назад Квинси Промес устроил ДТП в ОАЭ. Его не выпустили из страны со "Спартаком" на первый матч весенней части сезона РПЛ.

Параллельно Нидерланды добивались экстрадиции футболиста, приговоренного суммарно на 7,5 лет за контрабанду.

Отметим, что ранее Промеса признали виновным в нападении с ножом на одного из родственников, осудив его на полтора года. После открытия уголовного дела, футболист сбежал в Россию, которую покинул за три года до того.

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