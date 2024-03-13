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Футболист "Спартака" арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
3,2 т.
Футболист 'Спартака' арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов

Нидерландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, сообщает De Telegraaf. Ранее 32-летний уроженец Амстердама был признан виновным в контрабанде наркотиков.

Нидерландский суд установил, что бывший игрок национальной сборной (50 матчей) причастен к перевозке запрещенных веществ общим весом в 1362 кг.

Футболист "Спартака" арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов

Информацию о задержании подтвердила нидерландская прокуратура.

"После конструктивного сотрудничества властей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве. Арест произошел на основании "красного уведомления", выпущенного Нидерландами. Нидерланды потребуют экстрадиции мужчины", – говорится в заявлении.

"По данным различных СМИ, арестованный живет в роскоши в Дубае. Однако он был взят под стражу благодаря усилиям властей обеих стран. В настоящее время невозможно предоставить дополнительную информацию, чтобы не помешать продолжающемуся расследованию", – уточняют правоохранители.

Футболист "Спартака" арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов

Для справки: "Красное уведомление" — это просьба к правоохранительным органам по всему миру определить местонахождение и временно задержать человека в ожидании экстрадиции, выдачи или аналогичного судебного иска.

Неделю назад Квинси Промес устроил ДТП в ОАЭ. Его не выпустили из страны со "Спартаком" на первый матч весенней части сезона РПЛ.

Футболист "Спартака" арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов

Параллельно Нидерланды добивались экстрадиции футболиста, приговоренного суммарно на 7,5 лет за контрабанду.

Футболист "Спартака" арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов

Отметим, что ранее Промеса признали виновным в нападении с ножом на одного из родственников, осудив его на полтора года. После открытия уголовного дела, футболист сбежал в Россию, которую покинул за три года до того.

Футболист "Спартака" арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов

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