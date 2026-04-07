"Было проще для всех": звездный легионер объявил о возвращении в сборную Украины

Доигрывающий итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий принял решение возобновить международную карьеру, о завершении которой он объявил в в марте минувшего года. 28-летний волейболист ближайшим летом вернется в сборную Украины и примет с ней участие в розыгрыше в крупных турнирах.

Видео дня

Об этом Плотницкий заявил в эфире официального канала итальянского национального чемпионата по волейболу на видеохостинге YouTube Lega Pallavolo Serie A. По словам нашего соотечественника, его уход из "сине-желтых" был в интересах национальной команды.

"Буду ли я вне состава сборной Украины в следующее окно? Нет, в этом году я возвращаюсь. Я попрощался с национальной командой потому, что так было проще для всех. Потому что каждый раз, когда я получал вызов и отказывался ехать, тут же появлялись новости, что Плотницкий не приехал из-за этого или из-за этого", – объяснил спортсмен.

Отметим, что летом сборная Украины под руководством тренера Рауля Лосано во второй раз примет участие в розыгрыше Лиги наций. Кроме того, в сентябре "сине-желтые" выступят на чемпионате Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, Олег Плотницкий после объявления о завершении международной карьеры задумывался о смене гражданства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!