Звездный игрок объявил о завершении карьеры в сборной Украины в 27 лет

Звездный волейболист сборной Украины Олег Плотницкий принял решение завершить выступление в национальной команде. 27-летний доигровщик итальянской "Перуджи" решил сосредоточиться на выступлениях за свой клуб после того, как в мае минувшего года приостановил международную карьеру.

Видео дня

Об этом Плотницкий написал на своей странице в социальной сети Facebook. Чемпион Италии минувшего сезона призвал беречь единство вокруг национальной сборной, а также отметил, что будет делать все для развития украинского волейбола и этого вида спорта в целом.

"Моя история как игрока национальной сборной Украины завершилась. Для меня пора двигаться дальше – другим путем, но этот путь всегда будет связан с развитием волейбола. Я остаюсь верен этой игре. И, кто знает, в сборной Украины мы еще обязательно увидимся – вопрос только, в каком из возможных амплуа. Я всегда стремился только к лучшему для нашей национальной команды. И дальше буду делать все, что в моих силах, чтобы украинский волейбол развивался, креп и вдохновлял. Потенциал у нас есть. Таланты – невероятные. Остается только беречь это единство и приумножать добытое", – подчеркнул Плотницкий.

Важно отметить, что Олег был одним из шести игроков, которые отказались играть за сборную в Золотой Евролиге-2024. Спортсмены объяснили это нецелесообразностью турнира. После этого президент Федерации волейбола Украины (ФВУ) Михаил Мельник обвинил игроков в нежелании играть за команду по выдуманным причинам.

Кроме того, в 2023 году игроки и ФВУ поспорили вокруг призовых за выступления в международных турнирах.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины по волейболу Рауль Лосано был шокирован бойкотом лидеров команды. В то же время это не помешало "сине-желтым" выиграть Золотую Евролигу-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!