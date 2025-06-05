'Почему бы и нет': звездный украинец, который отказался от сборной, задумался о смене гражданства

Украинский волейболист Олег Плотницкий, который в нынешнем году заявил о завершении карьеры в сборной страны, не исключил смены гражданства. По словам игрока итальянской "Перуджи", он с удовольствием рассмотрит такой вариант, если будет такая возможность и заинтересованность.

Видео дня

Об этом Плотницкий заявил в интервью порталу XSPORT. 28-летний спортсмен, который в нынешнем сезоне впервые в своей карьере выиграл волейбольную Лигу чемпионов, отметил, что планирует изучить вариант с получением паспорта другой страны, в частности Италии.

"Это сейчас очень трудный вопрос. Это должно быть, чтобы была заинтересована хотя бы одна сторона. Я думаю, что Украина никак в этом не заинтересована. Если мы говорим, где это может произойти, это может быть только в Италии, потому что я здесь больше всего прожил. Заинтересована ли в этом Италия, мне трудно сказать. Тем более что надо прожить какое-то время... Немножко больше надо углубляться в эту тему. Будет видно, если будет возможность. Почему бы и нет, мне кажется, что это тоже как вариант", – сказал Плотницкий.

Олег был одним из шести игроков, которые отказались играть за сборную в Золотой Евролиге-2024. Спортсмены объяснили это нецелесообразностью турнира. После этого президент Федерации волейбола Украины (ФВУ) Михаил Мельник обвинил игроков в нежелании играть за команду по выдуманным причинам.

Кроме того, в 2023 году игроки и ФВУ поспорили вокруг призовых за выступления в международных турнирах.

Как сообщал OBOZ.UA, игрок волейбольного клуба "Решетиловка" Андрей Оробко решил не возвращаться в Украину из-за мобилизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!