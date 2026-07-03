"Было доказано": ФИФА выступила с заявлением по скандалу в матче ЧМ-2026 из-за чипа в мяче

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на критику работы арбитров во время матча 1/16 финала ЧМ-2026 Португалия – Хорватия. Бригада судей отменила на последний минуте встречи гол "клетчатых", который позволял бы им сравнять счет в игре, чем вызвала скандал.

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На своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, в ФИФА отметили, что у них нет причин ставить под сомнение работу современных технологий, который помогли зафиксировать у полузащитника хорватов Марио Пашалича офсайд. При этом в процесс вмешался специальный чип, который зафиксировал касание мяча партнером игрока итальянской "Аталанты", чего вообще не видно на повторах.

"Согласно данным, предоставленным технологией Connected Ball, встроенной в официальный мяч ЧМ-2026, было доказано, что контакт совершил хорватский игрок Игорь Матанович на этапе подготовки к голу против Португалии, что позволило арбитру правильно определить офсайд и отменить гол. Датчики, встроенные в мяч, способны обнаруживать любой незначительный контакт, который отображается зрителям в трансляции в виде "графика сердцебиения", и предоставлять официальным лицам беспрецедентный объем данных для принятия быстрых и точных решений", – говорится в заявлении ФИФА.

Отметим, что хорваты отличились первыми в матче, однако португальцы перевернули игру благодаря голам с пенальти Криштиану Роналду и новичка "Милана" Гонсалу Рамуша на 90+4-й минуте.

Как сообщал OBOZ.UA, Криштиану Роналду установил новый исторический рекорд чемпионатов мира по футболу, отличившись в игре с хорватами.

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