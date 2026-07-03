Роналду установил новый исторический рекорд чемпионата мира по футболу. Видео

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду установил очередной рекорд на чемпионатах мира по футболу. Лидер команды Роберто Мартинеса отличился забитым мячом в матче 1/16 финала первенства-2026 с Хорватией и стал самым возрастным автором гола в плей-офф мундиалей.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, информирует аналитическая компания Squawka. Роналду отличился голом с пенальти в возрасте 41 годе и 147 дней и превзошел рекорд другого португальца Пепе, который забивал в ворота Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022 в 39 лет.

Удивительно, но гол Роналду хорватам стал его первым в карьере, забитым в плей-офф чемпионатов мира. Всего в активе звездного португальца 11 точных ударов на первенствах планеты.

Добавим, что самым возрастным автором гола на чемпионатах мира является легендарным камерунский нападающий Роже Милла, который на ЧМ-94 отличился в возрасте 42 лет и 39 дней.

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