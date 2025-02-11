'Был очень спорным': от Усика потребовали провести еще один реванш

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) твердо намерен вновь сразится с Александром Усиком (23-0, 14 КО). Британец, которому 22 февраля предстоит бой с Джозефом Паркером (35-3, 25 КО), убежден в том, что способен победить украинского суперчемпиона.

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Об этом в интервью Sky Sports рассказал промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен. Основатель компании Queensberry Promotions отметил, что его подопечный по-прежнему не согласен с поражением от Усика в августе 2023 года, когда в пятом раунде нанес нашему соотечественнику запрещенный удар.

"Дюбуа предстоит пережить тяжелый бой в Эр-Рияде 22 февраля против Паркера. Это не будет легкой прогулкой. Если он справится с этим, перед ним откроется много вариантов. Но большой бой, который он хочет, – это реванш с Усиком. Первый бой был очень спорным. Те четыре минуты в том бою, когда Дюбуа зацепил его, – а я считаю, что это был законный удар, я не буду вдаваться во все эти подробности, – он дал Усику самый жесткий бой, который у него был", – сказал Уоррен.

До этого Дюбуа пригрозил украинцу местью и вызвал на реванш, несмотря на то, что ему еще предстоит подраться с Паркером. Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

На минувшей недели стало известно, что Усика хотят лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Также Александра вызвал на бой британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Красюк назвал сроки, когда Александр Усик проведет свой следующий бой после двух побед над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО. Кроме того, стало известно, что сам боксер покинул Украину.

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