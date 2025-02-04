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Усик покинул Украину. Фотофакт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,8 т.
Усик покинул Украину. Фотофакт

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) вместе со своей супругой Екатериной отправился в США. Екатерина у себя в Instagram выложила небольшой фототчет, где показала отель, в котором они остановилась, а также сделала несколько снимков с близлежащих улиц.

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Усик покинул Украину. Фотофакт
Усик покинул Украину. Фотофакт
Усик покинул Украину. Фотофакт
Усик покинул Украину. Фотофакт
Усик покинул Украину. Фотофакт
Усик покинул Украину. Фотофакт

Пара Усиков забронировала себе номер в отеле Waldorf Astoria Washington DC – это историческое здание в центре Вашингтона, которое раньше было известно как Old Post Office Pavilion, расположенное на Пенсильвания-авеню, недалеко от Белого дома. 

В 1983 году здание спасли от сноса и реконструировали, а в 2016-м оно стало отелем Trump International Hotel Washington, D.C. В 2022 году его перепродали и передали под управление Waldorf Astoria. 

Усик покинул Украину. Фотофакт
Усик покинул Украину. Фотофакт

Сейчас это один из самых престижных и дорогих отелей столицы США, сочетающий историческое наследие и роскошные интерьеры. На сайте отеля самая дешевая ночь стартует от 30 000 грн.

Усик покинул Украину. Фотофакт

Екатерина Усик тоже не осталась равнодушной обликом отеля, выложив у себя в сторис снимок грандиозной люстры, которая находится в лобби.

Усик покинул Украину. Фотофакт
Усик покинул Украину. Фотофакт

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