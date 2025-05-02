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Букмекеры назвали шансы сборной Украины выиграть битву за элиту ЧМ по хоккею

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Букмекеры назвали шансы сборной Украины выиграть битву за элиту ЧМ по хоккею

Мужская сборная Украины по хоккею считается явным фаворитом поединка против Японии на чемпионате мира в дивизионе IA, который завершается в Румынии. Результат противостояния с азиатами ответит на вопрос, смогут ли "сине-желтые" вернуться в элиту первенства планеты.

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Встреча состоится в субботу, 3 мая. Стартовое вбрасывание будет произведено в 12:30 по киевскому времени.

Букмекеры назвали шансы сборной Украины выиграть битву за элиту ЧМ по хоккею

Букмекеры уже определились с прогнозом на решающий матч для наших хоккеистов. Ставки на победу украинцев в основные 60 минут игрового времени 1,50. Ничья оценивается котировкой 5,00. А показатели на успех сборной Японии достигают уровня 3,90.

В то же время итоговый результат, при котором подопечные тренера Дмитрия Христича не проиграют, представлен индексом 1,18. Это говорит о том, что аналитики видят украинцев в топ-2 ЧМ, ведь ничья гарантирует нашей команде минимум вторую строчку в итоговой турнирной таблице и возвращение в топ-дивизион мундиаля.

Букмекеры назвали шансы сборной Украины выиграть битву за элиту ЧМ по хоккею
Букмекеры назвали шансы сборной Украины выиграть битву за элиту ЧМ по хоккею

OBOZ.UA разбирал все расклады для сборной Украины на ЧМ-2025. Стоит отметить, что японцы уже лишены турнирной мотивации, ведь после победы над Румынией гарантировали себе сохранение прописки в текущем дивизионе, а шансов подняться у них нет.

Букмекеры назвали шансы сборной Украины выиграть битву за элиту ЧМ по хоккею

Как сообщал OBOZ.UA. накануне сборная Украины перевернула матч с Польшей и добыла волевую победу. При этом наша команда стартовала с драматичного поражения от Великобритании. После этого "сине-желтые" в серии буллитов обыграли Италию. А затем подопечные Христича разгромили Румынию.

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