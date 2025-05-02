Букмекеры назвали шансы сборной Украины выиграть битву за элиту ЧМ по хоккею

Мужская сборная Украины по хоккею считается явным фаворитом поединка против Японии на чемпионате мира в дивизионе IA, который завершается в Румынии. Результат противостояния с азиатами ответит на вопрос, смогут ли "сине-желтые" вернуться в элиту первенства планеты.

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Встреча состоится в субботу, 3 мая. Стартовое вбрасывание будет произведено в 12:30 по киевскому времени.

Букмекеры уже определились с прогнозом на решающий матч для наших хоккеистов. Ставки на победу украинцев в основные 60 минут игрового времени 1,50. Ничья оценивается котировкой 5,00. А показатели на успех сборной Японии достигают уровня 3,90.

В то же время итоговый результат, при котором подопечные тренера Дмитрия Христича не проиграют, представлен индексом 1,18. Это говорит о том, что аналитики видят украинцев в топ-2 ЧМ, ведь ничья гарантирует нашей команде минимум вторую строчку в итоговой турнирной таблице и возвращение в топ-дивизион мундиаля.

OBOZ.UA разбирал все расклады для сборной Украины на ЧМ-2025. Стоит отметить, что японцы уже лишены турнирной мотивации, ведь после победы над Румынией гарантировали себе сохранение прописки в текущем дивизионе, а шансов подняться у них нет.

Как сообщал OBOZ.UA. накануне сборная Украины перевернула матч с Польшей и добыла волевую победу. При этом наша команда стартовала с драматичного поражения от Великобритании. После этого "сине-желтые" в серии буллитов обыграли Италию. А затем подопечные Христича разгромили Румынию.

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