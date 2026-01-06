'Будут создавать проблемы': в России потребовали от МОК наказывать украинцев на ОИ-2026

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев выступил с категоричным призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) не допустить провокаций в отношении россиян на Играх-2026. Чиновник потребовал от организации жестко наказывать всех, кто будет выступать против атлетов из РФ, в особенности украинцев.

Видео дня

Об этом Свищев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина пожаловался на то, что в Италии, где пройдет Олимпиада, проживает много наших соотечественников.

"МОК и международные федерации должны занимать более активную, агрессивную политику по отношению к тем, кто в адрес России и Беларуси будут создавать спорные ситуации, провоцировать лозунгами, высказываниями, акциями, плакатами, вопросами через журналистику. Такие вещи должны пресекаться. Олимпиада должна быть свободна от политики. Если какие-то группы будут создавать проблемы, а мы знаем, что украинская диаспора широко представлена в Европе, это нужно пресекать", – сказал Свищев.

Ранее президентка МОК Кирсти Ковентри исключила возможность выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2026 под своими флагом и гимном в случае заморозки войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, МОК принял новое решение по участию юношеских команд и атлетов из России и Беларуси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!