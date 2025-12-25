Бросила ТВ и открыла книжный в Германии. Куда пропала Александра Лобода: как сейчас выглядит экс-ведущая 'Профутбола'

37-летняя спортивная телеведущая Александра Лобода получила известность благодаря работе в программе "Профутбол", которая выходила с 2010 по 2020 год на канале "2+2". Девушка вела передачу вместе с Игорем Цыганыком, ее называли одним из главных секс-символов на украинском ТВ.

После закрытия программы и начала полномасштабного вторжения России в Украину уроженка Белой Церкви пропала из медийного поля. Весной 2022 года Александра уехала в Европу – она остановилась в Германии, но также появлялась в качестве ведущей на матчах сборной Украины.

Уже в августе того же года она объявила, что стала сотрудницей ФК "Нюрнберг". "Моя задача – социальные проекты. Сейчас проекты, которые призваны помогать Украине, украинским детям. Мы уже осуществили много интересного и важного. Надеюсь, дальше сможем больше", – рассказывала Саша.

В сентябре-2023 девушка признавалась, что не скучает по телевидению. "Чувствую большее спокойствие. Ведь телевидение как-никак – это работа на большую аудиторию, это стресс, это критика (если говорить обо мне как девушке в футболе)", – говорила Лобода.

Осенью нынешнего года Александра открыла книжный магазин в Нюрнберге. По ее словам, ее цель – "сделать украинскую литературу в Германии более доступной". При этом стоит отметить, что ведущая выражала желание вернуться в родную страну после окончания войны.

OBOZ.UA предлагает своим читателям оценить, как сейчас выглядит Александра Лобода.

